Casares admite conversas para contratação de Wendell: 'Preferência pelo São Paulo'

O presidente Julio Casares, do São Paulo, afirmou nesta segunda-feira (18) que há conversas para a contratação do lateral Wendell, do Porto. O mandatário garantiu que as negociações ainda estão em estágio inicial, mas que sentiu que o defensor tem preferência pelo Tricolor em caso de retorno ao Brasil.

"Eu sempre gostei do Wendell, toda a nossa comissão gosta. Eu conheci ele na Copa América, tive conversas com ele. Eu senti que se ele vier ao Brasil, ele tem preferência pelo São Paulo. O futebol é dinâmico. Se ele tiver outra proposta de algum centro na Europa, vai pesar na decisão. Nós estamos conversando, a proposta não chegou em um ponto maduro de proposta. A gente tem conversa com a família, estamos fazendo o mesmo processo do Lucas. Nós acreditamos muito no potencial do Wendell. Mas futebol e negócios é só quando tiver tudo apalavrado e assinado", disse Casares, antes de entrevista coletiva no MorumBis.

Casares ainda garantiu que a contratação de um lateral, tanto esquerdo quanto direito, será prioridade para a próxima temporada. Com a saída de Welington, já acertado com o Southampton, da Inglaterra, o setor necessitaria de reforços.