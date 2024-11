Carille fala em "missão cumprida" no Santos e publica mensagem de despedida

Desligado do comando do Santos nesta segunda-feira, Fábio Carille publicou uma mensagem de despedida em suas redes sociais. No texto, o ex-técnico do Peixe se mostra aliviado de ter cumprido a missão de colocar o clube novamente na Série A do Brasileirão.

"Nesta segunda-feira, acertamos a minha saída do Santos após o cumprimento do objetivo de conquistar o título da Série B e de colocar o clube novamente em seu lugar, que é na elite do futebol brasileiro. Saio com o sentimento de missão cumprida, ciente de que tudo que conquistamos foi na base de um trabalho árduo diário de todos dentro do Santos", escreveu o técnico.