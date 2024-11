Bruno Guimarães e Dodô celebram aniversário com a Seleção em Salvador

Bruno Guimarães e Dodô comemoraram seus aniversários neste final de semana com a delegação da Seleção Brasileira, em Salvador. O meio-campista do Newcastle completou 27 anos no último sábado, enquanto o lateral da Fiorentina fez 26 anos no domingo.

Os dois jogadores receberam bolos de aniversário e discursaram na frente de seus companheiros de Seleção.

"Feliz por mais um ano de vida e poder comemorar aqui com os meus companheiros", disse Bruno Guimarães.