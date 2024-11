Apesar de vantagem no retrospecto, Brasil tem sofrido contra o Uruguai nos últimos anos

A Seleção Brasileira recebe o Uruguai nesta terça-feira, em Salvador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Mesmo tendo uma vantagem considerável no retrospecto contra os uruguaios, o Brasil tem sofrido com a celeste nos últimos anos. Em 80 jogos entre as seleções na história, o Brasil possui 38 vitórias, além de 21 empates e 21 derrotas.

Na última Copa América, realizada neste ano, a Seleção Brasileira foi eliminada nas quartas de final pelos uruguaios. Após uma fase de grupos irregular, a equipe de Dorival Júnior terminou em segundo no Grupo D e encarou o Uruguai, que avançou às semifinais nas disputa de pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo normal.