André Silva é quem precisa de menos tempo para marcar pelo São Paulo no Brasileirão

Assista gratuitamente na #SPFCplay ?? https://t.co/m27faNiq7T#VamosSãoPaulo ??

? Gutierre Filmes pic.twitter.com/bIQntn0jKD

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 16, 2024

Ele fica à frente de nomes consagrados do elenco são paulino: Luciano aparece em segundo, com um tento a cada 199 minutos, Ferreirinha em terceiro, Lucas Moura fica com a quarta colocação e Jonathan Calleri com a quinta posição no quesito.

Ao todo, André Silva soma seis gols marcados em 25 jogos, sendo 12 como titular. Além disso, também contribuiu com duas assistências.

Na última partida, o atacante foi decisivo e marcou o gol da vitória do Tricolor Paulista sobre o Athletico-PR por 2 a 1. O tento ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Liziero e desvio de Jamal Lewis. O centroavante levou a melhor na disputa na área e empurrou a bola para o fundo do gol.