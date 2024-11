André Baran é campeão em Aruba e abre vantagem no ranking mundial de beach tennis

"Vencer em Aruba é um marco na carreira de qualquer atleta de beach tennis. Este lugar tem uma energia única, e conquistar o título do Sand Series aqui pela segunda vez é um sonho realizado. Estou voltando para casa com o coração cheio de gratidão e alegria, carregando não só essa vitória incrível, mas também o título do Pan-Americano", disse o atleta.

"Agradeço a Deus por nos dar forças e sabedoria para cumprir essa missão. Esses momentos são resultado de muito trabalho e da confiança de quem está ao meu lado: minha equipe, minha família e os patrocinadores que acreditam", complementou.

Sem pausa para descanso, André Baran volta ao Brasil já com foco em seu próximo torneio. O atleta do Praia Clube voltará às quadras já nesta quinta-feira pelo BT400 de Viamão, no Rio Grande do Sul, em competição que renderá 400 pontos no ranking internacional aos campeões.