Abel comanda treino tático, e Palmeiras pode ter novidade para jogo contra o Bahia

O Verdão não poderá contar, certamente, com o lateral-direito Mayke, com o meio-campista Richard Ríos e nem com o atacante Estêvão. O trio recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Grêmio, antes da pausa para a data Fifa, e cumprirão suspensão automática.

Estêvão e Ríos estão à serviço das seleções Brasileira e colombiana para disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. Além deles, Weverton (Brasil) e Gustavo Gómez (Paraguai) também estão junto com os times nacionais. A dupla, porém, é dúvida, já que estará à disposição das delegações até o dia anterior do jogo.

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 64 pontos, quatro a menos que o líder Botafogo.