Yuri Alberto chora ao recordar má fase e se vê feliz no Corinthians, mas revela sonho de voltar à Europa

O futuro do atacante Yuri Alberto segue indefinido. Um dos destaques do Corinthians nesta temporada, o jogador de 23 anos disse que ainda tem o sonho de jogar na Europa e não garantiu permanência no clube em 2025.

O atleta recordou a má fase vivida por ele durante esta temporada e não segurou as lágrimas. Ele revelou que chegou a implorar ao seu pai e a seu empresário para deixar o Corinthians e que "não aguentava mais" as críticas, mas achou um caminho para dar a volta por cima: ajuda psicológica.

"Lembro do dia que meu pai me abordou no carro e me perguntou o que eu achava de procurar uma ajuda psicológica, uma terapeuta. E não me arrependo de ter feito isso. Qualquer jogador de futebol quando faz isso, acham que é louco. Mas isso mudou bastante, não só na minha vida profissional, mas na vida pessoal, com meus pais, minha filha. Chegava em casa e não conseguia dar uma atenção legal para a minha filha. Me trancava no quarto, estava em um momento muito difícil. Minha família e minha mãe sentiram, até me emociono... Só tenho a agradecer a eles por me ajudarem nessa batalha. Graças a Deus estamos vencendo. Meus companheiros também, diariamente, mesmo eu treinando mal. Chegava para trabalhar e não via a hora de voltar para casa", disse o atacante em entrevista à TV Bandeirantes.