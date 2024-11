Título do Santos transforma Corinthians no grande paulista há mais tempo em jejum

O Santos não é uma fênix. A fênix que é o Santos. #A10Voltou pic.twitter.com/P2APYF4iax

Dentre as demais equipes considerados grandes do Estado de São Paulo, o Palmeiras é o segundo há menos tempo em jejum. O time alviverde conquistou o Campeonato Paulista deste ano, justamente em cima do Santos.

O São Paulo, por sua vez, está no terceiro lugar do ranking. O Tricolor conquistou a Copa do Brasil de 2023, cerca de um ano atrás.

Já o último título do Corinthians foi em 2019. O Timão conquistou o Estadual em abril daquele ano ao superar o São Paulo na grande final.