Thiago Heleno revela momento especial em vitória do Athletico-PR

A situação do Athletico-PR trazia uma angústia grande no clube. A vitória no jogo atrasado da 19ª rodada tirou a equipe de Curitiba da zona de rebaixamento do Brasileirão. No entanto, a situação ainda exige cuidados porque o Furacão tem os mesmos 37 pontos do Juventude, primeiro integrante do Z4.

"Vivo o Athletico-PR todos os dias. Por isso, não posso desistir nunca. Temos que seguir com a mesma motivação e com a mesma força. Agora teremos mais um jogo importantíssimo", completou Thiago Heleno sobre o duelo de quarta-feira contra o Atlético-GO, novamente na Ligga Arena.