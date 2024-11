Técnico da França defende Mbappé: "Voltará ao seu melhor nível"

Por fim, Deschamps foi extremamente crítico em relação ao aspecto psicológico da equipe, apontando que os jogadores são facilmente influenciados pelas redes sociais e possuem pouco tempo para se desconectar da sua profissão.

"O ambiente é muito diferente hoje em dia, por toda a exposição que existe. Eles são influenciadores por qualquer palavra nas redes sociais, e aí existem as reações. Conversei com alguns dos meus atletas sobre isso. Depois de um torneio como a Eurocopa, eles não tiveram nem três semanas de descanso. É difícil ser tão exigido, e as exigências são crescentes", explicou.

"O tempo todo eles ouvem: 'Você deve, você deve, você deve...', e muitas vezes você não consegue realizar o que é esperado de você, ou até consegue, mas não totalmente. Isso pode acarretar muitos problemas na parte psicológica", continuou.

"Não sei se chega ao ponto de ser depressão, não sei ao certo... Mas muitos (jogadores) estão em um estado psicológico frágil. E temos que lembrar que é a cabeça que comanda o que fazem as pernas", finalizou o treinador.