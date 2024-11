Sub-13 do Palmeiras bate Ferroviária e vai à final do Paulista; sub-14 é eliminado

Agora, o sub-13 do Palmeiras terá pela frente a decisão contra o São Paulo, que eliminou o Santos na outra semifinal. O time alviverde é o atual bicampeão do Paulista da categoria e ainda soma os títulos de 2016 e 2018.

Sub-14 do Palmeiras perde clássico e é eliminado

Também neste sábado, um pouco mais tarde, o sub-14 do Palmeiras não teve o mesmo destino do sub-13 e caiu na semifinal do Paulista. O Verdão foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0, no CFA Laudo Natel, em Cotia, no jogo de volta da semifinal.