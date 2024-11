São Paulo mira vaga direta na Libertadores e disputa ponto a ponto com o Internacional

Com cinco rodadas restantes no Campeonato Brasileiro, o São Paulo está muito próximo de garantir sua vaga na próxima edição da Libertadores. Porém, o clube ainda disputa com o Internacional uma vaga direta na fase de grupos.

Atualmente, o Tricolor Paulista ocupa a sexta posição, com 57 pontos, enquanto o Colorado está em quinto, com 59. Apenas os cinco primeiros colocados se classificam diretamente para a fase de grupos, sem a necessidade de disputar a fase preliminar.