Raulzinho decide pedir dispensa, e Seleção Brasileira convoca Lucas Atauri

O armador Raulzinho pediu dispensa da Seleção por motivos pessoais, decisão comunicada à comissão técnica neste domingo. Com a ausência jogador do Pinheiros, Lucas Atauri, do Paulistano, foi chamado para os dois jogos pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025.

A apresentação está marcada para esta segunda-feira e o primeiro jogo será na quinta, contra o Uruguai. Em seguida, no domingo, o duelo é com o Panamá. Os confrontos têm início previsto para as 20 horas (de Brasília), em Belém do Pará.