Presidente do Botafogo responde se quer Neymar: "Deus me livre"

Durcesio Mello, presidente do Botafogo, foi questionado sobre a possibilidade da contratação de Neymar, atualmente no Al Hilal, da Arábia Saudita. No entanto, o mandatário do clube associativo indicou que não gostaria de ter o jogador na equipe.

"Deus me livre. O Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. Ele é do nível do Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo. Só que estragou com a carreira dele, o que culminou na contusão de mais de um ano. E já se machucou de novo", disse ao canal Resenha Alvinegra.