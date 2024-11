Pituca volta ao time titular do Santos para duelo com CRB; veja escalações

PEIXÃO ESCALADO PARA O ÚLTIMO DESAFIO DO ANO NO ALÇAPÃO! ??? pic.twitter.com/JpBLuJWlm6

? Santos FC (@SantosFC) November 17, 2024

Carille não conta com: João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Serginho (lesão no reto femoral da coxa direita), Jair (inflamação do músculo do quadril direito), Sandry (suspenso), Tomás Rincón (seleção venezuelana) e Miguelito (seleção boliviana).

Do outro lado, o técnico Hélio dos Anjos escalou o CRB com: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Saimon, Luís Segovia e Ryan; Falcão, João Pedro e Marco Antônio; Gegê, Labandeira e Anselmo Ramon.

A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 16 horas (de Brasília).