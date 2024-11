Pituca valoriza campanha e diz que Santos deve celebrar título da Série B

"Isso eu deixo para a diretoria. Pensamos em subir e ser campeão. Não sabemos quem vai ficar, quem vai embora. Mas quem estiver aqui, tenho certeza que vai dar a vida como nós demos esse ano", concluiu.

O Santos, apesar da derrota, entrou em campo com acesso e título da Série B garantidos. O Peixe foi campeão devido aos tropeços de Mirassol e Novorizontino nesta rodada.

O time de Fábio Carille encerra sua participação na Segunda Divisão no próximo domingo, contra o Sport. O embate está agendado para as 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela última rodada do torneio.