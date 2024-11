Palmeiras tenta voltar a engrenar sequência de vitórias após dois meses

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, quando encara o Bahia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste jogo, o Verdão tenta voltar a emplacar uma sequência de vitórias após dois meses.

A última vez que o Alviverde conseguiu somar triunfos consecutivos foi entre agosto e setembro. Na ocasião, a equipe de Abel Ferreira ostentou cinco êxitos: 5 a 0 no Cuiabá, 2 a 0 no Athletico-PR, 5 a 0 no Criciúma, 1 a 0 no Vasco e 2 a 1 no Atlético-MG.