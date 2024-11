Neymar e Gabigol no Santos? Veja o que pensa Marcelo Teixeira sobre 2025

"O que posso assegurar no caso do Gabriel é o que já foi noticiado. Nós, ao terminar e confirmar o acesso para a o Brasileirão do ano que vem, estávamos conversando em partes. A partir do momento em que se concretizou, encaminhamos uma proposta ao staff para avaliar. A resposta foi de que exatamente até dezembro eles estudariam todas as questões e que o Santos estava no páreo para esses estudos", disse Teixeira.

Gabigol admitiu que não permanecerá no Flamengo logo após o título da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no último domingo. O atacante preferiu não cravar seu próximo destino, mas possui conversas avançadas com o Cruzeiro.

O centroavante, entretanto, ainda não assinou nenhum contrato com a Raposa. Por isso, o Santos, com a confirmação do acesso à Série A, correu para tentar convencer o Menino da Vila a retornar para a Baixada Santista.

Gabigol foi revelado nas categorias de base do Peixe. Ao todo, ele soma 206 partidas e 83 gols com a camisa alvinegra.

A família do atacante é santista e tem uma boa relação com Marcelo Teixeira, que quer dar a camisa 10 ao jogador. O número foi aposentado durante toda a Série B e voltará a ser usado a partir de 2025.