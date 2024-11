Milito admite decadência do Atlético-MG antes de final da Libertadores

O clima é de preocupação no Atlético-MG após a derrota deste sábado para o Athletico-PR, pelo Brasileirão 2024. O técnico Gabriel Milito detecta que o time sofreu uma grave queda de rendimento nas últimas partidas da temporada.

"Estamos jogando menos do que é a nossa capacidade. É uma fase complicada, com um nível coletivo abaixo do que esperamos", reconheceu o treinador argentino em entrevista coletiva.

Desde que bateu o River Plate no jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Atlético-MG entrou em uma sequência de 7 jogos sem vitória. O último triunfo aconteceu em 22 de outubro.