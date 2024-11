A festa do título da Série B do Campeonato Brasileiro não foi como o Santos gostaria. Atuando na Vila Viva Sorte, o Peixe perdeu por 2 a 0 para o CRB, pela 37ª rodada do torneio. Labandeira e Kleiton marcaram os gols. Após o apito final, os mandantes foram vaiados por torcedores.