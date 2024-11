Marquinhos vê portas abertas a Neymar e faz pedido aos brasileiros: "Não abandonem a Seleção"

"A gente sabe que o futebol é dinâmico. Muita coisa acontece, as oportunidades passam. Acredito muito no preparo e no merecimento. Naquele momento, em setembro, não ia começar jogando a partida. Mas, infelizmente, com a lesão do Militão, tive a oportunidade de jogar. E foi isso, poderia simplesmente virar as costas, abaixar a cabeça, ficar desapontado, mas continuei trabalhando. A gente atinge uma maturidade com a idade, eu com 30 anos, Danilo com 32. Nós sabemos que nosso papel é muito importante, principalmente nesse momento de transição, onde as coisas estão difíceis, muitos jogadores novos chegando na Seleção, sem tanta bagagem. A gente tenta sempre ajudar da melhor forma que puder. Sempre respeitando as opções do treinador", afirmou.

"Os últimos jogos o Danilo não jogou, mas estava participando muito no dia a dia. O futebol é muito mais do que acontece ali nas quatro linhas. Acho que é tudo muito dinâmico, quem vier para cá tem que vir da melhor forma e entregar tudo o que pode. Se não for jogando, treinando firme e colocando a competitividade lá em cima para os que tiverem jogando. É assim que se forma um grupo. Muita coisa acontece na Seleção, muitas vezes a equipe que começa jogando um campeonato não é a equipe que vai terminar", acrescentou.

Outro tema abordado por Marquinhos foi Neymar. O astro do Al-Hilal, que pode retornar ao Santos no ano que vem, vive a expectativa de voltar a ser convocado em 2025. O zagueiro vê portas abertas para o jogador na Seleção.

"O Ney estando feliz e bem fisicamente, com saúde, vai impactar muito no jogo dele. E com certeza ele volta à seleção se estiver 100%, pela capacidade. Dependerá muito dele, de onde estiver, se for no Santos, Arábia ou Europa. Pela capacidade que tem, precisa reencontrar ritmo de jogo após lesão, é muito difícil. Reencontrando isso, as portas da seleção estarão abertas. É um grande jogador, não há dúvidas do que ele pode fazer. Precisa de tempo para ele se encontrar após a lesão e com certeza ele vai voltar para cá", finalizou.

Brasil e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. No momento, o Brasil é o quarto colocado da tabela das Eliminatórias, com 17 pontos, e pode encerrar a rodada na vice-liderança caso outros resultados ajudem.