Gabigol e Marcos Braz realizam reunião no Flamengo

O atacante Gabigol vive seus últimos dias no Flamengo. No entanto, o jogador e o vice-presidente de futebol Marcos Braz se reuniram neste fim de semana. A conversa serviu para amenizar a tensão e encaminhar as próximas semanas do jogador no clube carioca.

Depois da conquista flamenguista na Copa do Brasil, Gabigol revelou que não irá renovar contrato com os rubro-negros. A declaração, que veio junto a críticas ao ex-técnico Tite e a dirigentes, deixou o clima tenso no clube. Tanto que a diretoria afastou Gabigol da partida contra o Atlético-MG, na última quarta-feira.