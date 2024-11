Flamengo e Vasco empatam na abertura da final do Carioca sub-17

Flamengo e Vasco fizeram uma partida equilibrada e empataram na abertura da final do Campeonato Carioca sub-17. O duelo disputado neste domingo terminou com o placar de 1 a 1.

Lucas Viera marcou o gol do Flamengo na partida, enquanto Pedro Augusto foi o responsável por balançar as redes em favor do Vasco.

O confronto deste domingo foi realizado no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O jogo de volta será disputado no próximo sábado, na Gávea, casa flamenguista.