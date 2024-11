Corinthians: Equatoriano aproveita ausências e tem sequência como titular

Após a chegada de André Ramalho e o crescimento de Cacá, Félix perdeu espaço e chegou a ficar vários jogos sem ser utilizado. Ele só reaparecia no time titular quando Ramón mandava a campo uma equipe alternativa.

O equatoriano, porém, ganhou chance de voltar a ser usado com as contusões de André Ramalho e de Cacá. No duelo contra o Vitória, por exemplo, a zaga do Corinthians foi formada por Félix Torres e Gustavo Henrique. O time venceu o confronto por 2 a 1.

Contratado no início da temporada, o zagueiro já possui 50 partidas com a camisa do Timão. Ele, contudo, ainda não marcou gols pela equipe do Parque São Jorge.

A tendência é que ele seja novamente titular no próximo compromisso, contra o Cruzeiro, pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão. A bola rola nesta quarta-feira, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Corinthians vem de reabilitação com Ramón e soma quatro triunfos consecutivos no torneio. Com isso, a equipe se afastou da zona de rebaixamento e agora está na 11ª colocação da tabela, com 41 pontos, passando a sonhar inclusive com uma vaga na Pré-Libertadores de 2025.