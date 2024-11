Corinthians é derrotado pelo Vasco em duelo pelo NBB

Duas camisas fortes do futebol se encontraram na rodada deste domingo pelo NBB (Novo Basquete Brasil). Jogando no Rio de Janeiro, no ginásio de São Januário, o Vasco derrotou o Corinthians por 90 a 84.

A partida foi marcada por altos e baixos das equipes. O Vasco teve um grande desempenho no primeiro tempo, sofreu a virada depois do intervalo, mas acordou e garantiu a vitória no quarto período.