Com três paulistas, Série B define rebaixados na penúltima rodada; confira

Na tarde deste domingo, com os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro, foram definidos os quatro clubes rebaixados para a Série C. Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani disputarão a Terceira Divisão na próxima temporada. Ao todo, caíram três times paulistas e um catarinense.

Brusque e Guarani já tinham sido rebaixados ao fim da 36ª rodada. Agora, com as definições da 37ª rodada e as vitórias de CRB e Chapecoense, foram decretadas as quedas de Ponte Preta e Ituano a uma rodada do fim da competição.

No sábado, a Ponte foi goleada pelo Sport por 4 a 0 em casa. Já o Ituano venceu o Vila Nova por 4 a 3 fora de casa. Contudo, com os triunfos de CRB e Chapecoense neste domingo e apenas uma rodada restante, as equipes paulistas não conseguem mais atingir a pontuação necessária para deixar o Z4.