Com treino tático e de finalizações, Palmeiras avança em preparação para pegar o Bahia

Dois dos atletas convocados serão baixas certas para o jogo contra o Bahia: Estêvão e Ríos, que estão suspensos. Gómez e Weverton, por sua vez, são dúvidas, uma vez que a data Fifa se encerra no dia 19 e o embate contra o Bahia acontece um dia depois.

O Palmeiras, por outro lado, tem a expectativa de contar com o retorno do lateral esquerdo Piquerez, que está em transição física após uma lesão no joelho. Bruno Rodrigues, lesionado, segue fora.

O elenco alviverde ainda tem mais dois dias de preparação para ajustar detalhes. O Palmeiras visita o Bahia no feriado desta quarta-feira, às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O Palmeiras segue sonhando com o tricampeonato brasileiro e continua na caça ao líder Botafogo. O Alviverde figura na segunda posição, com 64 pontos, enquanto o Glorioso lidera, com 68. O Fortaleza, terceiro colocado com 63 pontos, também aparece na briga.