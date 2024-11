Com gol no fim, Barça vence equipe de Pelé em amistoso recheado de lendas

Com apenas 13 minutos de jogo, Rivaldo abriu o placar para o Barça Legends no primeiro tempo. O ex-meia bateu falta perto da área, a bola desviou na barreira e foi para o fundo do gol.

O Pelé Pequeno Príncipe Legends voltou para a etapa final com tudo e chegou ao empate aos quatro minutos. Richarlyson recebeu pela esquerda e acertou um belo chute no ângulo direito, marcando um golaço.

Já no fim do jogo, aos 41 minutos, o Barcelona fez o gol da vitória. Javier Saviola tabelou, saiu na cara do gol e tocou por cima de Fernando Prass para decidir a partida.