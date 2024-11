Com Gerson de volta, Seleção faz penúltimo treino para pegar o Uruguai e pode ter duas mudanças

O técnico Dorival Júnior comandou, neste domingo, o penúltimo treino da Seleção Brasileira antes da partida contra o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

A atividade, liberada à torcida, teve a presença de Gerson, baixa no último trabalho por indisposição estomacal. Com isso, a tendência é que Dorival faça, no máximo, duas mudanças no time titular para o jogo desta terça-feira.

O lateral direito Vanderson, suspenso, é ausência certa. Ele deve ser substituído por Danilo. No setor de meio-campo da equipe, André pode pegar a vaga de Bruno Guimarães, um dos destaques negativos no empate com a Venezuela.