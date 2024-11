Com DTC Dinozo Un Prince Império Egípcio, Stephan Barcha é campeão do GP Primavera

O favorito Stephan Barcha não deu chances aos adversários no GP Primavera, 1.50m, grande atração do Festival do Cavalo Brasileiro de Hipismo (BH) neste sábado, no Clube Hípico de Santo Amaro. Competindo com DTC Dinozo un Prince Império Egípcio, ele venceu com o tempo de 40s25.

"Foi uma estreia perfeita. Um início de história que com certeza a gente quer construir algo grandioso. É um cavalo que já tem uma grande história com Doda Miranda. Então, vai fortalecer muito nosso time do Império Egípcio. Vencer esse GP no Festival que a família do Haras Império Egípcio tanto gosta, cuida e investe foi especial. Essa nossa primeira experiência mostra que a gente está no caminho certo", disse Stephan Barcha. Último a largar na segunda volta após ter sido o mais veloz na primeira, ele garantiu a vitória com 2s12 de vantagem ao fazer mais um percurso perfeito .

Foi montando Primavera Império Egípcio, égua Brasileira de Hipismo criação do Haras Montana, que Stephan fez história com a conquista do ouro individual no Pan 2023 e do quinto posto em Paris 2024. Desta vez, ele competiu com DTC Dinozo un Prince Império Egípcio, garanhão sela-francês de 11 anos adquirido do medalhista olímpico Doda Miranda há poucos dias.