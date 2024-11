Chapecoense vira sobre o Coritiba e garante permanência na Série B

A Chapecoense recebeu o Coritiba, neste domingo, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Arena Condá, o time da casa venceu por 2 a 1, de virada, e garantiu a permanência na Segunda Divisão. Perotti e Tarik Boschetti marcaram para os mandantes, enquanto Josué marcou para os visitantes.

Com o resultado, a Chapecoense foi aos 44 pontos e assumiu a 14ª colocação. A equipe abriu seis pontos de vantagem sobre a Ponte Preta, primeiro time dentro do Z4, e escapou do rebaixamento. Por outro lado, o Coritiba segue na 10ª posição, com 50 pontos conquistados.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (24), às 18h30 (de Brasília), pela 38ª rodada da Série B. A Chapecoense visita o Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Enquanto o Coritiba recebe o Botafogo-SP, no Couto Pereira.