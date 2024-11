Atletas do Mato Grosso do Sul dominam a etapa de Campo Grande do Circuito Brasileiro

Atletas do Mato Grosso do Sul dominaram a categoria Elite 10km na etapa de Campo Grande do Circuito de Corridas Caixa/Brazil Run Series 2024. Na ensolarada e quente manhã deste domingo, Maurinaldo dos Santos e Janine Rodrigues de Oliveira cruzaram a linha de chegada em primeiro lugar.

"Gostei do percurso. Apesar do forte calor, consegui fazer uma boa prova. Semana passada, venci e bati o recorde em São Gabriel do Oeste, com 31min16, e foi muito bom ganhar de novo", disse Maurinaldo, que agora vai focar na atuação como guia do atleta paralímpico Yeltsin Jacques.

Maurinaldo completou a prova em 31min57s, seguido por Leonardo Moraes da Silva (32min58s) e Rodrigo Sobral Santana (33min30s).