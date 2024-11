Thalys valoriza treinos com elenco principal do Palmeiras e revela conselhos de Veiga e Dudu

Os treinos do Palmeiras na Academia de Futebol tiveram uma novidade nos últimos dias. Trata-se do jovem atacante Thalys, um dos principais destaques do time sub-20 alviverde.

O garoto de 19 anos tem completado as atividades do elenco profissional, que se prepara para o duelo contra o Bahia, agendado para a próxima quarta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele valorizou o período de treinos com a equipe de cima e revelou conselhos de Raphael Veiga e Dudu, duas referências da Cria da Academia.

"Estar aqui junto com a equipe profissional é algo muito importante para mim, é um sonho meu e de todos os que estão no sub-20. O Veiga, que é uma referência para mim na função, conversa bastante comigo, assim como o Dudu. Eles me passam dicas, alguns detalhes do que fazer dentro de campo", disse o jogador.