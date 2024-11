Sparring de medalhistas olímpicos conquista dois ouros no judô dos Jogos da Juventude

Papel da mulher tem sido ignorado no debate do 6x1

O adolescente treina diariamente no Clube Pinheiros e foi recentemente sparring de Willian Lima e Larissa Pimenta. Os técnicos de Fernando também ostentam um currículo invejável: Leandro Guilheiro, duas vezes medalhista olímpico, e Denilson Lourenço, que participou de duas edições dos Jogos.

"Treinei bastante com a Larissa Pimenta e com o Willian, sendo sparring deles, antes do embarque da equipe para Paris. Sinto que ajudei no processo das medalhas olímpicas. Os dois são muito fortes e me fazem crescer como judoca", disse o jovem de 16 anos, elogiado pelo técnico Denilson Lourenço.

"O desempenho do Fernando é muito promissor. A gente trabalha com ele todos os dias e vê que tem talento, leva jeito. Tem capacidade para chegar no nível olímpico. E trabalhamos, mesmo, para colocar os atletas nos Jogos. É claro que passando por todas as etapas de base, e os Jogos da Juventude fazem parte desse processo", disse o treinador, que lutou em Sydney 2000 e Pequim 2008.