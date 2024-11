Sem Gerson, Seleção faz primeiro treino em Salvador para enfrentar o Uruguai

O treino contou com a presença do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e do presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima.

A Seleção Brasileira não joga em Salvador desde 18 de junho de 2019, quando empatou por 0 a 0 com a Venezuela na Arena Fonte Nova, pela Copa América, na qual se sagrou campeã.

A Seleção vem de empate com a Venezuela em 1 a 1, fora de casa, em Maturín, na última quinta-feira. Com o resultado, o Brasil acumula 17 pontos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e ocupa a quarta posição na classificação.

Gerson, que esteve de fora do treino deste sábado, foi um dos titulares da equipe nacional na última partida. O meio-campista e o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, foram os únicos atletas do meio para frente que não foram substituídos no decorrer do jogo.