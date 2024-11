Raphael Machado Leite fatura o Clássico no Festival BH 2024

Neste sábado, Raphael Machado Leite, paraibano radicado em São Paulo e integrante do Time Império Egípcio, venceu o Clássico no Festival BH 2024. Junto com Monika Pullman Império Egípcio, BH de 12 anos recém completos, ele ganhou com mais de dois segundos de vantagem, em 34s63.

O Clássico contou com 79 conjuntos em pista e 14 zeraram o percurso do renomado belga Bernard Mathy na pista principal do Clube Hípico de Santo Amaro. Todos os finalistas no pódio voltaram a garantir percurso zerado.