Palmeiras divulga informações sobre venda de ingressos para final do Paulista feminino

Diferentemente do Allianz Parque, onde a entrada é feita com o reconhecimento facial, no Brinco de Ouro da Princesa será necessário apresentar o e-ticket, disponibilizado às 10 horas do dia da partida. O torcedor precisa fazer o download do bilhete virtual.

Na partida de ida, na Neo Química Arena, as donas da casa venceram por 1 a 0. Mas agora é em #FamíliaPalmeiras e nós vamos em busca da virada!#AvantiPalestrinas | #CORxPAL pic.twitter.com/3IXYrp0QEh ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) November 15, 2024 Na partida de ida, disputada na Neo Química Arena, o Corinthians venceu por 1 a 0. Assim, precisa apenas de um empate para garantir o bicampeonato Paulista. O Palmeiras tem que vencer por dois gols de diferença para conquistar o título e por um para levar aos pênaltis.