Gyokeres marca, Suécia bate Eslováquia e garante ida à Segunda Divisão da Liga das Nações

A Suécia venceu a Eslováquia por 2 a 1, pela quinta rodada da Liga das Nações da Uefa, neste sábado, na Friends Arena. Os gols da vitória foram marcados por Gyokeres e Isak. Os eslovacos descontaram com Hancko.

Com o resultado, a Suécia garantiu o acesso para a Liga B, a Segunda Divisão do torneio, com uma rodada de antecedência. A equipe também assegurou a primeira colocação do grupo, com 13 pontos. Já a Eslováquia está na segunda posição, com dez.

Os suecos voltam a campo pela Liga das Nações nesta terça-feira, contra o Azerbaijão, às 16h45 (de Brasília), na Friends Arena. Já a seleção eslovaca encara a Estônia na City Arena, no mesmo dia e horário.