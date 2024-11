Felipe Anderson é o jogador do Palmeiras com mais chances criadas desde setembro

O meia-atacante Felipe Anderson tem tido dificuldades de engrenar com a camisa do Palmeiras, o que vem lhe rendendo algumas críticas por parte de torcedores. Apesar disso, o atleta, que chegou ao clube em julho deste ano se destaca no time como líder em grandes chances criadas desde setembro.

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras com alta expectativa devido à sua regularidade nos anos em que atuou pelo futebol europeu. Além de sua qualidade, o atleta alcançou, por exemplo, a marca de 151 jogos consecutivos com a camisa da Lazio, da Itália, clube que defendia antes de retornar ao Brasil.

De acordo com dados do Sofascore, desde setembro, Felipe Anderson lidera o ranking de jogadores com grandes chances criadas no Verdão. Em nove jogos, ele deu 21 passes decisivos e criou cinco grandes chances, tendo duas assistências. Além disso, contribuiu com 18 desarmes e um gol.