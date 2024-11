Fã de Kobe Bryant, Léo Ortiz celebra retorno à Seleção e se diz ansioso para estrear

Depois de cerca de dois anos e meio, Léo Ortiz voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira. O zagueiro do Flamengo foi chamado para a vaga do lesionado Éder Militão. Neste sábado, o jogador de 28 anos celebrou a oportunidade.

"Muito feliz de voltar à Seleção. Essa interação é sempre importante para poder crescer. Tive boas conversas com o Marquinho e Danilo. Isso pode me agregar muito, dentro e fora de campo. Isso pode me fazer crescer dentro de campo. Não tem uma idade limite para absorver conhecimento. É sempre muito interessante", disse.

Essa é a quarta convocação de Léo Ortiz. O defensor, contudo, nunca entrou em campo com a Amarelinha. Na última quinta-feira, no empate de 1 a 1 com a Venezuela, ele ficou apenas no banco. O flamenguista não esconde a sua ansiedade de estrear.