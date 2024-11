Eduardo Ribeiro leva virada e fica fora da final em São Paulo

Neste sábado, o gaúcho Eduardo Ribeiro foi eliminado na semifinal do Brasil Tennis Classic, torneio ITF M25 realizado no Clube Paineiras do Morumby. O francês Mathys Erhard, 318º do mundo, ganhou do brasileiro com parciais de 6/7 (0-7), 7/6 (7-4) e 6/1.

Eduardo chegou a sacar com 5/3 no segundo set, mas não conseguir fechar e permitiu a virada do francês. Erhard, por sua vez, mostrou resiliência e garra, já nas quartas ganhou um jogo em dois tie-breaks e, neste sábado, jogou mais dois.