De volta à terra natal, André vê Brasil em evolução e pede acolhimento a Vini Jr.: "Garoto espetacular"

"Essa convocação está sendo muito especial para mim. Quando estava vindo do aeroporto, passamos ali por trás de onde eu morava, de uma quadra de barro onde eu jogava. Passa um filme na cabeça. Saí de casa com dez anos, atrás de um sonho e hoje tenho certeza que deu certo, é muito gratificante. Para fechar com chave de ouro, temos que conseguir essa vitória, jogar bem. Não só ganhar, mas ganhar e convencer. Todo mundo está focado e empenhado nisso. Tenho certeza que no final vai dar certo", completou.

Revelado pelo Fluminense, o meio-campista de 23 anos vê o Brasil em evolução. Ele recordou a eliminação diante do Uruguai na última Copa América, mas acredita que a Seleção está "mais forte" e que a partida será diferente.

"Creio que é um jogo muito diferente do que foi na Copa América. O Dorival tinha pouco tempo. O primeiro jogo nas Eliminatórias era o Diniz, que também tinha pouco tempo. Nosso time conseguiu evoluir mais, estamos conseguindo pegar o que o Dorival está implantando. Tenho certeza que estamos bem mais preparados para esse jogo, em um momento muito melhor do que os jogos anteriores", avaliou.

"A seleção do Uruguai briga muito. Não vai ser diferente esse jogo, eles vão fazer de tudo para buscar essa vitória aqui. A nossa equipe está mais forte, está pegando mais a ideia do Dorival. Independente do momento deles, temos que fazer nossa parte, impor nosso ritmo de jogo, com o apoio da torcida. E assim temos que minar a chance do Uruguai fazer alguma coisa aqui", acrescentou.

André, que ficou no banco no empate da Seleção Brasileira com a Venezuela, na última quinta-feira, viu o colega Vini Júnior perder um pênalti que poderia ter garantido a vitória. Ele se opõe às críticas ao craque do Real Madrid e pede acolhimento ao companheiro.