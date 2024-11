Contra o CRB, Santos pode voltar a embalar cinco vitórias consecutivas após cinco anos

Naquela época, o Santos de Sampaoli somou seis vitórias seguidas na Série A do Brasileirão entre os meses de junho e agosto. A sequência teve início com dois triunfos em casa contra Atlético-MG por 3 a 1, e Corinthians por 1 a 0, respectivamente.

Depois, o Alvinegro Praiano bateu Bahia e Botafogo, longe de seus domínios, por 1 a 0. Em seguida, conquistou mais uma vitória na Vila contra Avaí, por 3 a 1, e conseguiu ainda uma goleada sobre o Goiás, por 6 a 1, também na Baixada.

Foi uma derrota para o São Paulo, na 14ª rodada daquela edição do torneio, que colocou fim à sequência de seis vitórias dos comandados de Sampaoli. Na ocasião, o Peixe perdeu o clássico, por 3 a 2, no Morumbis.

Hoje, cinco anos depois, o Peixe já somou quatro vitórias consecutivas. Foram triunfos seguidos contra Ceará em casa (1 a 0), diante de Ituano fora (2 a 0), contra Vila Nova em casa (3 a 0) e diante do Coritiba no Couto Pereira (2 a 0).

Dessa forma, se superar o CRB, o Santos poderá alcançar cinco triunfos consecutivos e ficará a uma vitória de igualar a marca da equipe de Sampaoli. Além disso, os comandados de Fábio Carille ainda erguerão a taça da Série B.

Em números, o Santos faz uma campanha exemplar na Série B e, inclusive, já soma mais pontos do que teve nas últimas quatro edições do Brasileirão. São 68 pontos, com 20 vitórias, oito empates e oito derrotas em 36 rodadas. O acesso já foi conquistado, agora resta levantar o troféu.