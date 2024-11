Artilheiro, Luciano busca conquistar temporada com mais gols pelo São Paulo

Luciano é o artilheiro isolado do São Paulo em 2024. Com 17 gols marcados no ano, o camisa 10 do Tricolor Paulista ainda tem mais um objetivo para alcançar. O atacante busca conquistar sua temporada mais artilheira pela equipe do Morumbi.

As temporadas mais artilheiras de Luciano pelo São Paulo ocorreram em 2020 e em 2022. Em ambos os períodos o camisa 10 anotou 21 gols com a camisa do Tricolor Paulista, mas não terminou como principal goleador da equipe nas duas. Brenner, em 2020, e Calleri, em 2022, balançaram mais as redes que o atacante.