Após bater na trave no Paulista, Santos pode quebrar jejum de oito anos com título da Série B

A última vez que o Alvinegro Praiano conquistou um título foi em 2016, ainda com o técnico Dorival Júnior no comando. Na época, o Santos sagrou-se campeão do Paulistão em cima do Audax de Fernando Diniz, com vitória de 2 a 1 no agregado.

Desde então, o Santos esteve próximo de voltar a erguer uma taça em duas principais oportunidades, mas acabou batendo na trave em ambas. A primeira delas foi em 2020, na decisão da Copa Libertadores, e a mais recente delas aconteceu em 2024, na final do Paulista.