Zagueiro Ronald Araújo avança em recuperação e pode estar perto de retorno

O uruguaio Ronald Araújo, que está há cerca de cinco meses lesionado, pode estar se aproximando de seu retorno aos gramados. O Barcelona divulgou um vídeo do zagueiro, que começou a realizar corridas contínuas e atividades de força, um sinal de que houve um sinal em sua recuperação.

Ronald Araújo se lesionou durante as quartas de final da Copa América, em um jogo contra a Seleção Brasileira. O zagueiro deixou a partida ainda no primeiro tempo e depois teria a confirmação de uma lesão no tendão da coxa direita.