Suspensão de Vanderson abre espaço para volta de Danilo ou novo lateral contra o Uruguai

O Brasil ganhou um desfalque para a próxima rodada das Eliminatórias. O lateral direito Vanderson levou o segundo cartão amarelo no duelo com a Venezuela, nesta quinta-feira, em Maturín, e está fora da partida contra Uruguai. Sua ausência pode abrir espaço para uma novidade na Seleção.

Com a suspensão de Vanderson, Dorival pode convocar um novo lateral direito antes do jogo contra o Uruguai. Além da ausência do jogador do Monaco, o treinador ainda tem Danilo pendurado.

Na última data Fifa, por exemplo, o técnico Dorival Júnior usou dessa brecha para chamar Matheus Pereira. O meio-campista do Cruzeiro foi convocado para o lugar de Lucas Paquetá, que levou cartão contra o Chile e desfalcou o time na partida diante do Peru.