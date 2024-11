Sem torcida, Atlético-MG enfrentará o Botafogo na Arena Independência

O Atlético-MG foi punido em virtude dos problemas ocorridos na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) optou pela interdição da Arena MRV até que o clube mineiro comprove a implementação de medidas necessárias para garantir a segurança do local.

No segundo tempo do jogo contra o Flamengo e ao fim da partida, torcedores arremessaram bombas e objetos no campo, além de tentarem uma invasão. O fotógrafo Nuremberg José Maria estava trabalhando atrás de um dos gols na final e acabou atingido por uma das bombas. Ele sofreu fraturas em três dedos, rompimento de tendões e cortes no pé, passando por cirurgia no Hospital João XXIII.