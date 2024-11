Seleção Brasileira chega a Salvador e terá dia de folga após empate

A delegação da Seleção Brasileira já está na cidade de Salvador, local do jogo de terça-feira contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Depois de um voo de 6 horas, os atletas desembarcaram na capital baiana na manhã desta sexta-feira, por volta das 7 horas.

Na noite anterior, o Brasil empatou com a Venezuela por 1 a 1, na cidade de Maturín. O resultado fez com que a equipe chegasse aos 17 pontos nas Eliminatórias e agora torce por uma derrota do Uruguai nesta sexta contra a Colômbia para seguir na terceira colocação da classificação.